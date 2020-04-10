Олег Матыцин: Я обеспокоен процессом подготовки спортсменов к Олимпиаде Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что его беспокоит процесс подготовки спортсменов к Олимпийским играм в Токио.

- Я обеспокоен процессом подготовки к Олимпиаде. Как только будет принято решение о календаре, мы будем понимать, как выстраивать российский спорт. Право участия на Олимпиаде сохранится за спортсменами, которые его завоевали, - передает слова Матыцина ТАСС.

Ранее продюсер церемонии открытия Олимпийских игр в Токио Марко Балич заявил о намерении внести правки в сценарий мероприятия, сделав основной темой шоу ситуацию с пандемией коронавируса, которая повлияла на перенос Олимпиады на 2021 год.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля следующего года и продляться до четвертого августа.