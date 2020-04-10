Глава оргкомитета токийской Олимпиады не может гарантировать, что Игры состоится в 2021 году

Глава оргкомитета токийской Олимпиады Тосиро Муто в интервью The Guardian заявил, что ни он, ни кто-либо другой не может гарантировать, что летний Олимпийские игры удастся провести в 2021 году.
«Не думаю, что кто-то может сказать, можно ли будет взять пандемию коронавируса под контроль к июлю следующего года или нет, – считает Муто. – Мы приняли решение отложить Игры на один год. Это значит, что все, что мы можем сделать, – усердно работать над подготовкой к Играм. Мы искренне надеемся, что в следующем году человечество сможет победить кризис коронавируса.
Вместо того, чтобы думать об альтернативных планах, нам лучше направить все свои усилия на борьбу. Человечество должно использовать все свои технические наработки и мудрость и усердно работать, чтобы находить способы лечения, лекарства и вакцины».
Перенесенная с лета нынешнего года Олимпиада должна пройти в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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