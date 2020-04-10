ОКР дополнительно выделит федерациям 265 миллионов рублей на подготовку к Олимпиаде Летние Олимпийские игры в Токио перенесли на 2021 год.

Официальный сайт ОКР сообщает, что Олимпийский комитет России дополнительно выделит спортивным федерациям страны 265 миллионов рублей на подготовку к Олимпийским играм в Токио.

Вот, что было сказано в заявлении национального олимпийского комитета:

«Общий объем финансирования для обеспечения потребностей Общероссийских спортивных федераций в 2020-2021 годах в рамках данной Программы увеличен на 265 миллионов рублей. Данные средства будут выделены после перераспределения расходов внутри четырехлетнего финансового плана ОКР за счет оптимизации, сокращения и переноса отдельных статей.

При этом в полном объеме продолжает действовать утвержденное решением Исполкома ОКР в ноябре 2018 года Положение о финансировании программ, мероприятий и проектов дополнительного обеспечения подготовки и участия российских спортсменов в Олимпийских играх по заявкам общероссийских спортивных федераций по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр.

В общей сложности, начиная с 2016 года, за весь период действия Программы ОКР Токио-2020 Олимпийский комитет России профинансировал мероприятия на сумму свыше 900 миллионов рублей».

Напомним, что токийская Олимпиада была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса.