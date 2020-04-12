Томас Бах: Перенос Олимпийских игр обойдется в несколько сотен миллионов долларов Олимпиада в Токио состоится летом 2021 года.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал о масштабе убытков из-за переноса летних Олимпийских игр в Токио с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирус.

«Стоимость переноса еще только предстоит подсчитать, – заявил Бах в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. – Однако уже сейчас можно сказать, что у МОК будут дополнительные расходы в несколько сотен миллионов долларов».

Правительство Японии уже потратило на проведение токийской Олимпиады более 12 миллиардов долларов.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа 2021 года.