Американским спортсменам разрешили самостоятельно сдавать тесты на допинг - Советский спорт
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15 апреля 2020 18:43ОлимпиадаШарафудинов Виктор

Американским спортсменам разрешили самостоятельно сдавать тесты на допинг

Процесс забора крови будут контролировать при помощи видеосвязи.

Газета USA Today сообщает, что Американское антидопинговое агентство (USADA) из-за пандемии коронавируса и введения карантинных мер в большинстве штатов США разрешило спортсменам самостоятельно сдавать тесты на допинг.

Атлетам доставят на дом все необходимое оборудования. Они должны будут сдавать анализы мочи и крови. Процесс забора крови по видеосвязи будут дистанционно контролировать допинг-офицеры. После сдачи анализов спортсменам будут отправлять запечатанные образцы в лабораторию, аккредитованную WADA.

Все вышеперечисленные меры рассчитаны на ближайшие восемь недель. USA Today сообщает, что первыми новую процедуру прошли олимпийские чемпионки по плаванию Кэти Ледеки и Лилли Кинг.

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