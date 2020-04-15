Американским спортсменам разрешили самостоятельно сдавать тесты на допинг Процесс забора крови будут контролировать при помощи видеосвязи.

Газета USA Today сообщает, что Американское антидопинговое агентство (USADA) из-за пандемии коронавируса и введения карантинных мер в большинстве штатов США разрешило спортсменам самостоятельно сдавать тесты на допинг.

Атлетам доставят на дом все необходимое оборудования. Они должны будут сдавать анализы мочи и крови. Процесс забора крови по видеосвязи будут дистанционно контролировать допинг-офицеры. После сдачи анализов спортсменам будут отправлять запечатанные образцы в лабораторию, аккредитованную WADA.

Все вышеперечисленные меры рассчитаны на ближайшие восемь недель. USA Today сообщает, что первыми новую процедуру прошли олимпийские чемпионки по плаванию Кэти Ледеки и Лилли Кинг.