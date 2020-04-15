Медведева остается послом сборной России на токийской Олимпиаде (видео)

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева сообщила о том, что останется послом сборной России на Олимпиаде в Токио, несмотря на перенос Игр в японской столице на лето следующего года.
Видео с обращением Медведевой было опубликовано в инстаграме Олимпийского комитета России.
«Карантин для нас для всех – очень сложное время, – заявила Медведева. – Особенно, когда ты привык к нагрузкам и твое тело требует тренировок. Но пандемия рано или поздно закончится и все мы вернемся на большие арены.
Олимпийские игры в Токио перенесены на один год, но я по-прежнему уверена, что мы с вами все там увидимся. Я остаюсь послом сборной команды России и искренне желаю всем, кто готовится выступить в Токио, сил, здоровья и терпения. Все будет хорошо.
До скорой встречи и оставайтесь в команде».
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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