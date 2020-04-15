Медведева остается послом сборной России на токийской Олимпиаде (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 апреля 2020 21:20ОлимпиадаШарафудинов Виктор

Медведева остается послом сборной России на токийской Олимпиаде (видео)

Летние Олимпийские игры перенесли на следующий год.

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева сообщила о том, что останется послом сборной России на Олимпиаде в Токио, несмотря на перенос Игр в японской столице на лето следующего года.

Видео с обращением Медведевой было опубликовано в инстаграме Олимпийского комитета России.

«Карантин для нас для всех – очень сложное время, – заявила Медведева. – Особенно, когда ты привык к нагрузкам и твое тело требует тренировок. Но пандемия рано или поздно закончится и все мы вернемся на большие арены.

Олимпийские игры в Токио перенесены на один год, но я по-прежнему уверена, что мы с вами все там увидимся. Я остаюсь послом сборной команды России и искренне желаю всем, кто готовится выступить в Токио, сил, здоровья и терпения. Все будет хорошо.

До скорой встречи и оставайтесь в команде».

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Оставайтесь в Команде!🙏🏻 До встречи в Токио!💪🏻⚡️ #КомандаРоссии

Публикация от Олимпийский комитет России (@olympic_russia)

Александр Шлеменко: Хабиб потерял больше, чем Фергюсон Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал об отношении к Александру Емельяненко, с которым недавно конфликтовал через медиа, и про отмену боя Хабиба Нурмагомедова. 10.04.2020 14:00 ММА Усачев Владислав
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Медведева остается послом сборной России на токийской Олимпиаде (видео) Алена Косторная: Мешает, когда называют идеальной, никто не идеален, а я - уж тем более Алексей Ягудин: Спортсмены не знают, как устроена обычная человеческая жизнь (видео)
Фуркад пытается влюбить в себя Россию. И обещает приехать в гости Француз попрощался со спортом, но не готов проститься с российскими фанатами. На днях он заявил, что приедет в нашу страну. Правда, непонятно, для чего. 03.04.2020 10:00 Биатлон Мысин Николай
Джокович, «12 стульев», Греция, Крид. Как «Динамо» проводит карантин Футболисты столичного клуба рассказали о самоизоляции на динамовском ютуб-канале. 15.04.2020 20:30 Футбол Григорьевская Юлия
Фарфан, Панарин, Смолов: спортсмены в условиях мутации Наш автор объясняет, почему она с нетерпением ждет выхода мемуаров Федора Смолова. 15.04.2020 14:30 Футбол Лукачи Анастасия
Александр Тихонов: Вывод из Правления СБР? Гнать поганой метлой Драчева и его команду Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался по поводу состоявшегося вчера Правления Союза биатлонистов России. 08.04.2020 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Андрей Червиченко: Кто пилит бюджетные деньги, может забыть о футболе Экс-президент «Спартака» - о зарплатах игроков, кризисе ФНЛ, переходе Артема Дзюбы в «Лацио» и конфликте Василия Уткина с Владимиром Соловьевым. 15.04.2020 18:30 Футбол Волохов Юрий
«Детройт» заплатил Федорову 28 миллионов долларов за 43 матча, но отобрал мечту всей карьеры Рейтинг центров НХЛ от Виталия Славина. Топ-16. Часть III 15.04.2020 19:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
21:47 Футбол Футболисты и тренеры «Пармы» на месяц отказались от зарплат
21:35 Футбол Аллегри приглашают в «Ньюкасл»
21:20 Олимпиада Медведева остается послом сборной России на токийской Олимпиаде (видео)
20:52 Футбол В Австрии футболистам разрешили возобновить тренировки
20:39 Футбол Старт женского чемпионата Белоруссии отложили из-за коронавируса
20:13 Биатлон Владимир Драчев: Польховский не должен быть главным тренером
19:46 Футбол Руководство лондонского «Арсенала» сократили свои зарплаты на треть, отказавшись от господдержки
19:19 Хоккей «Авангард» на один сезон пролил контракт с Гариповым
19:10 Хоккей «Трактор» официально объявил о заключении контракта с чешским вратарем Виллом
18:43 Олимпиада Американским спортсменам разрешили самостоятельно сдавать тесты на допинг
18:27 Велошоссе Проведение «Тур де Франс» перенесли на начало осени из-за коронавируса
18:12 Футбол Завершение футбольного сезона в Германии находится под вопросом
18:04 Футбол Андрей Червиченко: От футболистов, в отличие от чиновников, хотя бы вреда нет
17:57 Футбол Червиченко - о конфликте Уткина с Соловьевым: Если убрать оскорбления, Вася говорит правильные вещи
17:54 Биатлон Сергей Голиков: Аудит в Союзе биатлонистов России может привести к отставке Драчева
17:52 Футбол Андрей Червиченко: Дзюба не соответствует уровню «Лацио»
17:39 Футбол Флик одобрил трансфер Сане в «Баварию», а Клозе должен стать ассистентом главного тренера мюнхенцев
17:13 Футбол Санкт-Петербург готов принять больше матчей чемпионата Европы
16:42 Хоккей Крикунов останется в московском «Динамо» еще на один сезон
16:29 Футбол Канте хочет остаться в «Челси», несмотря на интерес со стороны «Реала» и «Барселоны»
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика