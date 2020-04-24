Фигуристка Анна Щербакова стала второй в «Домашней суперлиге» Четырехкратная чемпионка Европы по регби-7 Кристина Середина выиграла онлайн-турнир по берпи «Домашнюю суперлигу», сделав 43 повторения за одну минуту.

Призер чемпионата Европы по фигурному катанию Анна Щербакова сделала 42 берпи. Такой же результат показали призер Олимпиады-2016 по борьбе Валерия Коблова, чемпионата мира по сноуборду Наталья Соболева и призер этапа Кубка мира по сноуборду Юлия Канакина.

В онлайн-турнире, организованном Фондом Росконгресс и «Телеспорт Медиа» также приняли участие четырехкратный чемпион мира по художественной гимнастике Александра Солдатова, призер Олимпиады-2018 по лыжным гонкам Наталья Непряева, четырехкратный чемпион мира по натурбану Екатерина Лаврентьева, победитель Кубка ЕГФ по гандболу Галина Габисова, призер чемпионата России по баскетболу Екатерина Кейру и участница Юношеской Олимпиады-2020 лыжница Дарья Непряева.