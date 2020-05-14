ОКР помог больнице Сыктывкара в борьбе с коронавирусом Сотрудники комитета добровольно собрали более миллиона рублей.

Олимпийский комитет России перевел более одного миллиона рублей Республиканской инфекционной больнице Сыктывкара в качестве помощи в борьбе с коронавирусом.

Сотрудники комитета добровольными взносами собрали сумму в 1 151 570 рублей в рамках благотворительной акции помощи одному из регионов.

«Для нас эта сумма – большое подспорье. Мы честно говоря не ожидали. Мы очень благодарны», – приводит «Комиинформ» отметила заместитель главного врача Республиканской инфекционной больницы Татьяны Безуглой.

На полученные средства медицинское учреждение закупило большой объем масок, костюмов, бахил, перчаток, средств дезинфекции.

Отметим, что всего за время пандемии в республике Коми зафиксировано 867 инфицированных коронавирусом.