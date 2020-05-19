ОКР оказал помощь ветеранам спорта Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Парад Победы перенесли на другую дату.

На фоне эпидемии коронавируса и в связи с юбилеем Победы в Великой Отечественной Войне руководство Олимпийского комитета России приняло решение выделить дополнительные финансовые средства региональным Олимпийским советам.

Данные средства направлены в виде пожертвования для адресной материальной помощи тренерам и ветеранам физической культуры и спорта, оказавшимся в затруднительном положении.

Так, в Республике Карелия начиная с 9 мая поздравления с юбилеем Победы и специальные наборы с разнообразными продуктами питания получили 132 человека. В Кабардино-Балкарии адресную помощь во время самоизоляции оказали 80 заслуженным ветеранам спорта республики. Аналогичные акции прошли в Смоленской, Саратовской и других областях.

Всего средства были отправлены в 73 региона страны, а общий размер пожертвования составил почти 15 миллионов рублей.