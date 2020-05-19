ОКР оказал помощь ветеранам спорта - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 мая 2020 14:13ОлимпиадаГичунцев Артур

ОКР оказал помощь ветеранам спорта

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Парад Победы перенесли на другую дату.

На фоне эпидемии коронавируса и в связи с юбилеем Победы в Великой Отечественной Войне руководство Олимпийского комитета России приняло решение выделить дополнительные финансовые средства региональным Олимпийским советам.

Данные средства направлены в виде пожертвования для адресной материальной помощи тренерам и ветеранам физической культуры и спорта, оказавшимся в затруднительном положении.

Так, в Республике Карелия начиная с 9 мая поздравления с юбилеем Победы и специальные наборы с разнообразными продуктами питания получили 132 человека. В Кабардино-Балкарии адресную помощь во время самоизоляции оказали 80 заслуженным ветеранам спорта республики. Аналогичные акции прошли в Смоленской, Саратовской и других областях.

Всего средства были отправлены в 73 региона страны, а общий размер пожертвования составил почти 15 миллионов рублей.

Трусова вспомнила момент, когда ее жизнь остановилась 15-летняя звезда фигурного катания Александра Трусова продолжила комментировать свой уход от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 15.05.2020 21:00 Фигурное катание Сергеев Иван
Еще по теме:
Тарасова – о переходе Трусовой к Плющенко: Женя взял на себя огромную ответственность «Найди свой путь». Команда Тутберидзе поздравила Загитову с днем рождения Академия Плющенко будет сотрудничать с хореографами Большого театра
Почему Тимкин, Лисовец, Ларсен и другие госслужащие КХЛ получают больше Третьяка и Фетисова? Виталий Славин продолжает возмущаться тем, как клубы КХЛ тратят бюджетные деньги. 18.05.2020 19:00 Хоккей Славин Виталий
Вей передислоцировался в Питер. Ждем Доуса? Армия Санкт-Петербурга крепчает. В СКА перешел элитный центрфорвард КХЛ Линден Вей, который уступает разве что Вадиму Шипачеву. 17.05.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав
И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Владимир Драчев: Надеемся, что бюджет СБР не сократится Драчев отправил письма с критикой решений правления СБР во все региональные федерации Валерий Польховский: Королькевич возмущен обвинениями Драчева
В Северной Осетии заложили коронавирусную бомбу под российский футбол? Защитник «Рубина» Константин Плиев стал вторым игроком РПЛ, у кого был выявлен коронавирус. И он вполне мог заразить других футболистов. 18.05.2020 18:00 Футбол Сергеев Иван
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Сборная СССР/России всех времен. В нее попали Малкин и Ковальчук Телеканал TSN составил символическую сборную Канады всех времен из 23 игроков. «Советский спорт» тоже решил объять необъятное и предложил вариант отечественной дрим тим. 18.05.2020 07:30 Хоккей Домрачев Владислав
Билялов – лучший вратарь. Неужели Сорокин слабее? КХЛ определила и назвала лауреатов сезона-2019/20. Обозреватель «Советского спорта» согласен с выбором лиги лишь отчасти. 18.05.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав
Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
Новости
15:40 Бокс Харитонов – о бое с Тайсоном: Дал согласие, главное, чтобы договорились
15:22 Авто/Мото Сергей Карякин: Уверен, что переболел коронавирусом на последнем «Дакаре»
15:06 Футбол Гендиректор «Зенита»: Контракт Кокорина продлен до конца сезона, аренда в Сочи – тоже
14:59 Баскетбол Кроссовки баскетболиста Майкла Джордана ушли с молотка за 560 тыс. долларов
14:46 Футбол Алексей Сафонов: Кокорин – самый сильный российский нападающий
14:30 Футбол Алексей Сафонов: Не сомневаюсь, что Миранчук способен проявить себя в Испании
14:13 Олимпиада ОКР оказал помощь ветеранам спорта
13:54 Футбол Источник: «Зенит» предложил Кокорину новый контракт
13:42 Футбол «Для меня это важнее денег». Капитан «Уотфорда» отказался от тренировок
13:23 Футбол СМИ: Сане решил перейти в «Баварию»
12:59 Хоккей Михайлис продлил контракт с «Барысом»
12:41 Футбол «Уфа» провела первую тренировку после длительный паузы (фото)
12:29 ММА Нурмагомедов сохранил первое место в рейтинге лучших бойцов ММА
12:08 Футбол Восемь футболистов покинули «Авангард»
11:43 Футбол «Спартак» поздравил Крала с днем рождения
11:18 Футбол СМИ: Хавбек «Лацио» Бадель близок к переходу в «Локомотив»
10:56 ММА «Он реально хотел перебороть меня». Экс-чемпион UFC восхищен отцом Хабиба
10:36 Футбол В «Уфе» провели тестирование на коронавирус
10:18 ММА Макгрегор изъявил желание провести реванш с Мэйвезером
10:00 Фигурное катание Тарасова – о переходе Трусовой к Плющенко: Женя взял на себя огромную ответственность
Who's in need of temporary hospitals in Moscow - officials or patients?
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
«Менять вектор». Тагильчане во время пандемии начали избавляться от бизнеса
Больные вахтовики и выход на плато: темы пресс-конференции Александра Буркова
В Оренбуржье отмечен минимальный прирост числа заболевших COVID-19 за полтора месяца
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика