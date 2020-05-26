Роспотребнадзор рекомендовал спортсменам делать тест на коронавирус не реже раза в неделю 25 мая атлеты получили возможность возобновить тренировки на территории России.

Роспотребнадзор на своем официальном сайте опубликовал рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Помимо прочего в рекомендациях сказано следующее:

«Перед началом работы или тренировочного процесса, а также в период тренировок проведение не реже 1 раза в неделю тестирования персонала и спортсменов на предмет возможного инфицирования новой вирусной инфекцией COVID-19.

Организация такого тестирования необходима перед каждой игрой не ранее 2 суток до начала мероприятия».

Напомним, что рестарт чемпионата России по футболу намечен на 21 июня.