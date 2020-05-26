«Олимпийский патруль» впервые пройдет онлайн Всероссийский спортивно-образовательный проект Олимпийского комитета России выходит в сеть.

В четверг, 28 мая «Олимпийский патруль» впервые пройдет в режиме видеоконференции на онлайн-платформе ZOOM.

В этот раз об истории олимпийского движения и своем нелегком пути расскажут олимпийский чемпион Рио-2016 по современному пятиборью Александр Лесун, серебряный призер Лондона-2012 по плаванию Евгений Коротышкин, обладатель «серебра» Игр-2012 дзюдоист Александр Михайлин и бронзовый медалист Рио-2016 по пулевой стрельбе Кирилл Григорьян. 28 мая в 15:00 по московскому времени параллельно на онлайн-платформе ZOOM и на главной странице сайта Олимпийского комитета России начнется «Олимпийский урок» – центральное событие спортивного праздника, в рамках которого ребята и девчонки смогут не только узнать много нового о главных соревнованиях планеты, но и пообщаться со спортивным звездами.

По традиции, целью необычного урока станет знакомство детей со спортивным путем чемпионов, их видами спорта, а также рассказ об истории и ценностях олимпийского движения, олимпийской команде России и культуре боления.

Завершит программу «Олимпийского патруля» онлайн-викторина «Олимпийский квиз», в которой юные любители спорта смогут блеснуть своими знаниями. Квиз состоит из нескольких раундов с вопросами разной сложности, посвященными истории олимпийского движения, его главным ценностям: дружбе, уважению, стремлению к совершенству и честному соперничеству.