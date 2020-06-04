Дмитрий Чернышенко: Все расходы бюджета на массовый спорт сохранены

Государство не намерено сокращать расходы на массовый спорт в условиях пандемии коронавируса. Об этом рассказал вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.
«Федеральный бюджет оказал поддержку всем отраслям для преодоления пандемии, – цитирует Чернышенко пресс-служба Министерства спорта РФ. – Важно, что все расходы на массовый спорт сохранены. Сегодня по всей России возобновилось строительство инфраструктуры, строится 260 спортивных объектов, в этом году должно быть завершено 200».
По словам вице-премьера, в рамках проекта «Спорт – норма жизни» с 2019 года в России введено в эксплуатацию 88 спортивных объектов.
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