Дмитрий Чернышенко: Все расходы бюджета на массовый спорт сохранены Вице-премьер РФ рассказал о реализации проекта «Спорт – норма жизни».

Государство не намерено сокращать расходы на массовый спорт в условиях пандемии коронавируса. Об этом рассказал вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

«Федеральный бюджет оказал поддержку всем отраслям для преодоления пандемии, – цитирует Чернышенко пресс-служба Министерства спорта РФ. – Важно, что все расходы на массовый спорт сохранены. Сегодня по всей России возобновилось строительство инфраструктуры, строится 260 спортивных объектов, в этом году должно быть завершено 200».

По словам вице-премьера, в рамках проекта «Спорт – норма жизни» с 2019 года в России введено в эксплуатацию 88 спортивных объектов.