РУСАДА собирается возобновить проведения тестов на допинг со следующей недели

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая рассказала о том, когда РУСАДА возобновить тестирование спортсменов.

«Думаю, со следующей недели мы сможем проводить тестирование спортсменов, – заявила Пахноцкая. – У нас все было готово еще 20 мая – и протестированные на COVID-19 специалисты со справками, что у них нет коронавируса, и необходимые костюмы закуплены, и инструкции, согласованные с WADA, Роспотребнадзором. Скорее всего, наши тестирования сможем проводить уже по всей стране, так как многие региональные власти сняли ограничения по передвижению из одного субъекта в другой. Но это не значит, что мы не будем тестировать спортсменов в регионах, где сохраняются ограничительные меры. Возможно, там будем тестировать только на спортивных базах или будем искать другие варианты».