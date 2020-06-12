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12 июня 18:37
автор: Шарафудинов Виктор

РУСАДА собирается возобновить проведения тестов на допинг со следующей недели

Плановая работа антидопингового агентства была приостановлена из-за пандемии.

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая рассказала о том, когда РУСАДА возобновить тестирование спортсменов.

«Думаю, со следующей недели мы сможем проводить тестирование спортсменов, – заявила Пахноцкая. – У нас все было готово еще 20 мая – и протестированные на COVID-19 специалисты со справками, что у них нет коронавируса, и необходимые костюмы закуплены, и инструкции, согласованные с WADA, Роспотребнадзором. Скорее всего, наши тестирования сможем проводить уже по всей стране, так как многие региональные власти сняли ограничения по передвижению из одного субъекта в другой. Но это не значит, что мы не будем тестировать спортсменов в регионах, где сохраняются ограничительные меры. Возможно, там будем тестировать только на спортивных базах или будем искать другие варианты».

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РУСАДА собирается возобновить проведения тестов на допинг со следующей недели
Плановая работа антидопингового агентства была приостановлена из-за пандемии.
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