Конгрессу США предложили отказаться от финансирования WADA

Газета Washington Post сообщает, что Государственное управление США по политике в области контроля за распространением наркотиков (ONDCP) предложило конгрессу США рассмотреть вопрос об отказе от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Американские власти требуют от WADA осуществить «серьезные реформы».

Вот, что помимо всего прочего сказано в заявлении ONDCP:

«Американские налогоплательщики должны получить ощутимую отдачу от своих инвестиций в WADA в виде чистого спорта, честной игры, эффективного управления мировой антидопинговой системой и соразмерного права голоса в процессе принятия решений WADA».

Вдобавок ONDCP недовольно тем, что WADA не может поставить окончательную точку в деле об употреблении допинга в России. Американские чиновники сомневаются «в независимости WADA и его способности твердо, эффективно и своевременно обеспечивать соблюдение антидопинговых правил, а также привлекать большие страны к ответственности».