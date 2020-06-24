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24 июня 16:54
автор: Виктор Шарафудинов

Конгрессу США предложили отказаться от финансирования WADA

Всемирное антидопинговое агентство было создано в 1999 году.

Газета Washington Post сообщает, что Государственное управление США по политике в области контроля за распространением наркотиков (ONDCP) предложило конгрессу США рассмотреть вопрос об отказе от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Американские власти требуют от WADA осуществить «серьезные реформы».

Вот, что помимо всего прочего сказано в заявлении ONDCP:

«Американские налогоплательщики должны получить ощутимую отдачу от своих инвестиций в WADA в виде чистого спорта, честной игры, эффективного управления мировой антидопинговой системой и соразмерного права голоса в процессе принятия решений WADA».

Вдобавок ONDCP недовольно тем, что WADA не может поставить окончательную точку в деле об употреблении допинга в России. Американские чиновники сомневаются «в независимости WADA и его способности твердо, эффективно и своевременно обеспечивать соблюдение антидопинговых правил, а также привлекать большие страны к ответственности».

Washington Post подчеркивает, что США ежегодно перечисляют в бюджет WADA 2,7 миллиона долларов – больше, чем любое другое государство.

Всемирное антидопинговое агентство было учреждено 10 ноября 1999 года в Лозанне на паритетных началах Международным олимпийским комитетом и правительствами стран мира. Организация была создана для координации и мониторинга борьбы с допингом в спорте.

С 2001 года штаб-квартира WADA находится в канадском Монреале.

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