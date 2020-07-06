Первые Игры стран СНГ в Казани проведут в сентябре

Сегодня Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств провел в режиме видеоконференцсвязи совещание с руководителями органов государственного управления физической культурой и спортом государств – участников СНГ.

Пресс-служба Министерства спорта РФ сообщает, что обсуждали вопросы подготовки и проведения I Игр стран СНГ 2020 года в Казани. Изначально Игры планировали провести с 20 по 27 августа, но сроки пришлось перенести. Соревнования пройдут с 4 по 11 сентября.

«Игры стран СНГ станут первыми международными мультиспортивными соревнованиями после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, – заявил министр спорта России Олег Матыцин. – Первоначально Игры должны были пройти в конце августа этого года, но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией было принято решение об их переносе. Игры планируется провести с 4 по 11 сентября. Данное предложение согласовано с Правительством Российской Федерации и руководством Республики Татарстан.

При проведении соревнований будут задействованы спортивные объекты, которые неоднократно принимали соревнования самого высокого класса, в том числе Всемирную универсиаду и чемпионаты мира. В настоящее время активно прорабатываются организационные вопросы, связанные с безопасностью участников, медицинским и антидопинговым обеспечением, логистикой. Что касается транспорта, то самое оптимальное решение – это организация прилёта участников чартерными рейсами напрямую в Казань. Мы надеемся на участие в Играх сильнейших спортсменов СНГ. Но в странах разная эпидемиологическая ситуация, и в течение июля страны должны подтвердить участие своих команд».

В I Играх стран СНГ в Казани ожидается участие около 2,5 тысячи спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет. Будет разыграно 284 комплекта медалей в соревнования по армрестлингу, бадминтону, баскетболу 3х3, боксу, борьбе на поясах и корэш, водному поло, пляжному волейболу, спортивной борьбе, гиревому спорту, дзюдо, карате, мас-рестлингу, настольному теннису, плаванию, самбо, тайскому боксу, танцевальному спорту, фехтованию, футзалу, художественной гимнастике и шахматам.