ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
06 июля 16:32
автор: Виктор Шарафудинов

Первые Игры стран СНГ в Казани проведут в сентябре

В соревнованиях примут участие две с половиной тысячи спортсменов.

Сегодня Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств провел в режиме видеоконференцсвязи совещание с руководителями органов государственного управления физической культурой и спортом государств – участников СНГ.

Пресс-служба Министерства спорта РФ сообщает, что обсуждали вопросы подготовки и проведения I Игр стран СНГ 2020 года в Казани. Изначально Игры планировали провести с 20 по 27 августа, но сроки пришлось перенести. Соревнования пройдут с 4 по 11 сентября.

«Игры стран СНГ станут первыми международными мультиспортивными соревнованиями после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, – заявил министр спорта России Олег Матыцин. – Первоначально Игры должны были пройти в конце августа этого года, но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией было принято решение об их переносе. Игры планируется провести с 4 по 11 сентября. Данное предложение согласовано с Правительством Российской Федерации и руководством Республики Татарстан.

При проведении соревнований будут задействованы спортивные объекты, которые неоднократно принимали соревнования самого высокого класса, в том числе Всемирную универсиаду и чемпионаты мира. В настоящее время активно прорабатываются организационные вопросы, связанные с безопасностью участников, медицинским и антидопинговым обеспечением, логистикой. Что касается транспорта, то самое оптимальное решение – это организация прилёта участников чартерными рейсами напрямую в Казань. Мы надеемся на участие в Играх сильнейших спортсменов СНГ. Но в странах разная эпидемиологическая ситуация, и в течение июля страны должны подтвердить участие своих команд».

В I Играх стран СНГ в Казани ожидается участие около 2,5 тысячи спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет. Будет разыграно 284 комплекта медалей в соревнования по армрестлингу, бадминтону, баскетболу 3х3, боксу, борьбе на поясах и корэш, водному поло, пляжному волейболу, спортивной борьбе, гиревому спорту, дзюдо, карате, мас-рестлингу, настольному теннису, плаванию, самбо, тайскому боксу, танцевальному спорту, фехтованию, футзалу, художественной гимнастике и шахматам.

Для проведения Игр будет задействовано 14 спортивных объектов, большинство из которых были построены в Казани для Всемирной летней универсиады 2013 года.

Помимо России на данный момент в СНГ состоят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.

источник: Министерство спорта Российской Федерации
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Аллегри может возобновить тренерскую карьеруЧалов травмировался в игре против «Спартака»Мельгарехо официально стал свободным агентомРумынка, о которой мечтает весь мирМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на ОлимпиадеСлова Хабиба во время похорон отца заденут вас за живое
Первые Игры стран СНГ в Казани проведут в сентябре
В соревнованиях примут участие две с половиной тысячи спортсменов.
06.07.2020 16:32
Олимпиада
автор: Виктор Шарафудинов
Итоги переговоров об участии игроков НХЛ в Олимпиаде станут известны на этой неделе
Результат переговоров между НХЛ и Ассоциацией игроков (NHLPA) об участии хоккеистов лиги в Олимпийских играх станет известен в течение этой недели.
01.07.2020 23:33
Олимпиада
Источник: Игроки НХЛ могут принять участие в двух ближайших Олимпиадах
НХЛ и Ассоциация игроков (NHLPA) обсуждают вопрос участия хоккеистов лиги в Олимпийских играх.
01.07.2020 17:41
Олимпиада
Источник: Игроки НХЛ могут принять участие в двух ближайших Олимпиадах
НХЛ и Ассоциация игроков (NHLPA) обсуждают вопрос участия хоккеистов лиги в Олимпийских играх.
01.07.2020 17:39
Олимпиада
Конгрессу США предложили отказаться от финансирования WADA
Всемирное антидопинговое агентство было создано в 1999 году.
24.06.2020 16:54
Олимпиада
автор: Виктор Шарафудинов
РУСАДА собирается возобновить проведения тестов на допинг со следующей недели
Плановая работа антидопингового агентства была приостановлена из-за пандемии.
12.06.2020 18:37
Олимпиада
автор: Виктор Шарафудинов
Организаторы Олимпиады в Токио планируют возможность сокращения числа участников Игр
Организаторы Олимпийских игр в Токио выступили за упрощение формата проведения соревнований.
10.06.2020 17:31
Олимпиада
Возможно появление нового закона о физкультуре и спорте
Сегодня в режиме онлайн прошло заседание коллегии Минспорта «Об итогах деятельности в 2019 году и основных задачах на 2020 год».
05.06.2020 16:14
Олимпиада
Дмитрий Чернышенко: Все расходы бюджета на массовый спорт сохранены
Вице-премьер РФ рассказал о реализации проекта «Спорт – норма жизни».
04.06.2020 20:10
Олимпиада
автор: Виктор Шарафудинов
Станислав Поздняков вошел в обновленный состав Комиссии по олимпийской программе МОК
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сохранил членство в одной из ключевых комиссий Международного олимпийского комитета - Комиссии по олимпийской программе. Об этом стало известно после того, как новый состав всех комиссий был утвержден президентом МОК Томасом Бахом.
29.05.2020 20:19
Олимпиада
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика