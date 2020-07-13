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13 июля 17:40

Станислав Поздняков: Аудит выявил ряд существенных нарушений финансовой деятельности РУСАДА

Президент Олимпийского комитета России подтвердил, что углубленный аудит выявил ряд существенных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА.

- Вопреки утверждениям гендиректора, углубленный аудит выявил ряд существенных нарушений финансово-хозяйственной деятельности. По этой причине мы решили опубликовать аудит за 2018-2019 годы. Наблюдательный совет РУСАДА даст оценку итогам аудита, - цитирует Позднякова ТАСС.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказал свое мнение по поводу возможных обвинений в свой адрес из-за нарушений финансово-хозяйственной деятельности организации, отметив, что «цель всех этих шагов очевидна: поставить под контроль РУСАДА и отстранить меня от руководства».

источник: ТАСС
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Станислав Поздняков: Аудит выявил ряд существенных нарушений финансовой деятельности РУСАДА
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