Станислав Поздняков: Аудит выявил ряд существенных нарушений финансовой деятельности РУСАДА

- Вопреки утверждениям гендиректора, углубленный аудит выявил ряд существенных нарушений финансово-хозяйственной деятельности. По этой причине мы решили опубликовать аудит за 2018-2019 годы. Наблюдательный совет РУСАДА даст оценку итогам аудита, - цитирует Позднякова ТАСС.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказал свое мнение по поводу возможных обвинений в свой адрес из-за нарушений финансово-хозяйственной деятельности организации, отметив, что «цель всех этих шагов очевидна: поставить под контроль РУСАДА и отстранить меня от руководства».