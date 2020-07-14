Билял Махов: Приятно за страну, получившую еще одно золото в медальный зачет

- Не хотелось бы показаться высокомерным, разумеется, приятные эмоции на душе присутствуют, но это совсем не то. Сейчас мне скорее приятно за страну, получившую еще одно золото в медальный зачет. Приятно осознавать, что это была слаженная командная работа и администрации президента, и руководства федерации, и руководства олимпийского комитета. Мы предоставили все необходимые доводы, чтобы медаль все-таки досталась России. Здорово, что сумели ее отстоять, отвоевать. Особенно в свете последних событий, когда все против нас, - цитирует Махова RT.

Во вторник официальный сайт Международного олимпийского комитета сообщил о том, что россиянин Билял Махов и иранец Комейл Гасеми признаны чемпионами лондонской Олимпиады 2012 года.

Напомним, что восемь лет назад Махов и Гасеми завоевали бронзовые медали в британской столице в турнире по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг, однако оба финалиста тех соревнований чемпион Артур Таймазов (Узбекистан) и серебряный призер Давид Модзманашвили (Грузия) лишены наград за употребление допинга.