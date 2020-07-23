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23 июля 06:12
автор: Юрий Нечаев

Олимпиада в Токио может пройти без зрителей

Игры перенесены на следующий год из-за коронавируса.

Международный олимпийский комитет (МОК) допускает вероятность того, что Игры в Токио пройдут без зрителей.

Об этом заявил президент МОК Томас Бах.

«Мы должны подготовить различные сценарии проведения Игр. Никто не хочет, чтобы они прошли без зрителей, но мы готовы принимать необходимые меры, чтобы провести Олимпиаду в безопасной среде», - сказал Бах в интервью NHK.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Как и большинство других спортивных соревнований, из-за пандемии коронавируса Игры были перенесены. Олимпиада в столице Японии пройдет в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В настоящий момент все спортивные мероприятия, возобновленные после пандемии коронавируса, проходят без зрителей, либо с ограниченным количеством болельщиков.

источник: NHK
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Олимпиада в Токио может пройти без зрителей
Игры перенесены на следующий год из-за коронавируса.
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