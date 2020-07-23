РУСАДА опубликовало открытое письмо в адрес ОКР

Нам остается только сожалеть о том, что представители ОКР, запустившие механизм дискредитации РУСАДА, видя очевидные проблемы в представленном огласке самими учредителями отчете, не только не пытаются найти конструктивный выход из смоделированной ими ситуации, а продолжает эскалацию, основанную на недостоверном отчете, который был заказан представителями ОКР.

Несмотря на все очевидные противоречия, подтверждаемые документами РУСАДА, полученного ОКР отчета Официальное заявление представителей ОКР относительно тезисов, которые содержатся в специальном отчете аудиторской компании «ФинЭкспертиза» по итогам исследования эффективности функционирования системы внутренних контролей в отношении бизнес-процессов РУСАДА, осталась неизменной, даже несмотря на то, что этот отчет не может быть признан достоверным, объективным, т.к. аудиторы не использовали все имеющиеся в бухгалтерии РУСАДА документы при проведении своего аудита и поэтому объективность и достоверность суждений и выводов аудиторов представляется крайне спорной.

Очередные попытки представителей Олимпийского комитета России говорить о том, что представленные РУСАДА доводы являются очередной попыткой отвлечь внимание от фактов и сути рассматриваемых несоответствий, несостоятельны, т.к. мы дали детальные аргументированные доводы, основанные на реальных документах, а не на домыслах и предположениях, по всем существенным вопросам обвинений. РУСАДА, наоборот, не только не отвлекает внимание, а привлекает и концентрирует внимание на всех «вероятностных» заключениях аудитора и том, как велся анализ и делались выводы по каждому значимому аспекту», - говорится в письме.

Напомним, ранее аудит деятельности РУСАДА, инициированный ОКР, выявил серьезные нарушения в деятельности организации. РУСАДА с отчетом не согласилось, назвав выводы аудиторов «крайне спорными и необъективными».