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26 июля 15:00
автор: Виктор Шарафудинов

Родченков заявил, что знает истинные причины бойкота Советским Союзом ОИ-84

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории сообщил, что американцы не пустили с секретной советской допинговой лабораторией.

Mail on Sunday опубликовал отрывки из книги Григория Родченкова «Как я развалил секретную допинг-империю Путина».

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков утверждает, что СССР бойкотировал летние Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе, поскольку в США не пустили корабль с секретной допинговой лабораторией на борту.

Родченков пишет, что вдобавок в СССР испугались, что во время соревнований в США появится возможность обнаруживать стероиды в крови спортсменов, что якобы ставило под удар выступление всей сборной Советского Союза.

По словам информатора WADA, идея с секретной лабораторией на корабле была уже успешно опробована на Олимпиаде-1988 в Сеуле. Отвечал за работу лаборатории якобы сам Родченков.

Игры в Лос-Анджелесе бойкотировали СССР и еще 12 социалистических стран (за исключением Китая, Румынии и Югославии).

Официальной причиной бойкота стал отказ организаторов Олимпиады удовлетворить требование о предоставлении гарантий безопасности делегациям из СССР и других стран Варшавского договора.

В 1980 году 60 стран, включая США, бойкотировали московскую Олимпиаду в связи с вводом советских войск в Афганистан.

источник: Mail on Sunday
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Родченков заявил, что знает истинные причины бойкота Советским Союзом ОИ-84
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории сообщил, что американцы не пустили с секретной советской допинговой лабораторией.
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