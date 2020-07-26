Родченков заявил, что знает истинные причины бойкота Советским Союзом ОИ-84

Mail on Sunday опубликовал отрывки из книги Григория Родченкова «Как я развалил секретную допинг-империю Путина».

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков утверждает, что СССР бойкотировал летние Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе, поскольку в США не пустили корабль с секретной допинговой лабораторией на борту.

Родченков пишет, что вдобавок в СССР испугались, что во время соревнований в США появится возможность обнаруживать стероиды в крови спортсменов, что якобы ставило под удар выступление всей сборной Советского Союза.

По словам информатора WADA, идея с секретной лабораторией на корабле была уже успешно опробована на Олимпиаде-1988 в Сеуле. Отвечал за работу лаборатории якобы сам Родченков.

Игры в Лос-Анджелесе бойкотировали СССР и еще 12 социалистических стран (за исключением Китая, Румынии и Югославии).