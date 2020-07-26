Депутат Госдумы Свищев: Периодически у Родченкова бывают обострения

Депутат Госдумы и президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев прокомментировал откровения бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

30 июля в США и других западных странах выйдет книга бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории «Дело Родченкова: Как я развалил тайную допинг-империю Путина».

«Диагноз врачи Родченкову поставили давно, мы с ним все ознакомлены, – заявил Свищев в интервью «РИА Новости», – Периодически, в зависимости от сезона, у него бывают обострения, бывают спокойные периоды. Видимо, книги он пишет, как раз в тот момент, когда его бурная фантазия переживает всплеск. Поэтому я не удивлюсь, если в его новых произведениях появятся космические или фантастические сценарии. Для него это будет нормально. Относиться серьезно к его творчеству нельзя, тем более обижаться на него. Надо отнестись с пониманием к больному человеку.

Мы уже давно предлагали ему вернуться в Россию, покаяться, пройти психиатрическую экспертизу. И, может быть, тогда он сможет избежать наказания за все те нарушения российского законодательства, которые он совершил, а именно то, что он изготавливал и подсаживал спортсменов на запрещенные препараты, а впоследствии еще и пытался втянуть в это всех и вся. Человек больной, его надо лечить.

Американцы всеми силами пытаются отвести внимание от своих проблем с допингом. Они уже взялись за советский спорт. Видимо, уже исчерпали возможности российского спорта, дошли уже до Советского Союза. Думаю, в ближайшее время могут докатиться и до Российской Империи, до дореволюционного периода, когда и зарождалось современное олимпийское движение.