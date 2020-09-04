Американцев могут не допустить на международные соревнования, если США откажется финансировать WADA

Глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька рассказал о том, какие санкции могут грозить американским спортсменам, если Конгресс США откажется финансировать WADA.

«Последствия прекращения финансирования WADA со стороны США могут быть более серьезными и далеко идущими для американских спортсменов, – сообщил Банька в интервью Reuters. – К нам обратились правительства ряда стран, которые были шокированы угрозами со стороны правительства США, поддерживаемого антидопинговым агентством страны (USADA).

Эти правительства хотят, чтобы мы рассмотрели поправку к стандарту соответствия, означающую, что неуплата правительством своего взноса в WADA может напрямую привести к тому, что Национальная антидопинговая организация этой страны будет объявлена несоответствующей Всемирному антидопинговому кодексу.

Это неизбежно приведет к серьезным последствиям для спортсменов из этой страны, включая их отстранение от крупных международных спортивных мероприятий».

Ранее Государственное управление США по политике в области контроля за распространением наркотиков (ONDCP) предложило конгрессу США рассмотреть вопрос об отказе от финансирования Всемирного антидопингового агентства.