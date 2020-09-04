Глава USADA отреагировал на заявление президента WADA: Угрозы спортсменам – это постыдно

Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт прокомментировал слова президента WADA Витольда Баньки о том, что американских спортсменов могут отстранить от международных соревнований, если Конгресс Соединенных Штатов Америки откажется финансировать Всемирное антидопинговое агентство.

«Угроза спортсменам одной страны из-за неудачной модели управления WADA – это разочаровывающая ситуация, – цитирует слова Тайгарта Reuters. – Это незаконно и постыдно. Руководителям стоит потратить время на создание сильного и независимого WADA, а не атаковать своих ключевых партнеров».

США ежегодно перечисляют в бюджет WADA 2,7 миллиона долларов – больше, чем любое другое государство. МОК финансирует Всемирное антидопинговое агентство лишь наполовину.