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04 сентября 10:53
автор: Виктор Шарафудинов

Глава USADA отреагировал на заявление президента WADA: Угрозы спортсменам – это постыдно

Ранее Витольд Банька рассказал о возможных последствиях прекращения финансирования Всемирного антидопингового агентства со стороны США.

Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт прокомментировал слова президента WADA Витольда Баньки о том, что американских спортсменов могут отстранить от международных соревнований, если Конгресс Соединенных Штатов Америки откажется финансировать Всемирное антидопинговое агентство.

«Угроза спортсменам одной страны из-за неудачной модели управления WADA – это разочаровывающая ситуация, – цитирует слова Тайгарта Reuters. – Это незаконно и постыдно. Руководителям стоит потратить время на создание сильного и независимого WADA, а не атаковать своих ключевых партнеров».

США ежегодно перечисляют в бюджет WADA 2,7 миллиона долларов – больше, чем любое другое государство. МОК финансирует Всемирное антидопинговое агентство лишь наполовину.

источник: Reuters
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