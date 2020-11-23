Жена Малкина возвращается на «Матч ТВ»

Пресс-служба телеканала «Матч ТВ» сообщила о том, что известная телеведущая Анна Кастерова вернется к работе на федеральном спортивном канале.
Отмечается, что первая программа с ее участием пройдет завтра в 15:00 мск.
Напомним, до своего отъезда в США вместе со своим мужем – известным российским хоккеистом Евгением Малкиным, играющим за «Питтсбург Пингвинз», Кастерова работала на НТВ, ТНТ, а также на спортивном канале «Россия-2». В ноябре этого года Анна провела несколько праздничных эфиров по случаю пятилетия «Матч ТВ».
Еще больше красоты на нашем канале 😍😍😍— Матч ТВ (@MatchTV) November 23, 2020
На Матч ТВ возвращается прекрасная Анна Кастерова. И на этой неделе ты увидишь с ней сразу несколько эфиров. Первый - уже завтра 🔥
Включай Матч ТВ завтра ровно в 15:00. Такое точно нельзя пропустить 😉https://t.co/oEBYApPFWS pic.twitter.com/oNhQLBLrX9