Гендиректор WADA Ниггли: Я очень разочарован решением CAS о сокращении срока для России

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли дал свой комментарий по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) сократить действие санкций в отношении российского спорта с четырех до двух лет.

– Я очень разочарован сокращением срока. Мне понятна критика подобного решения, однако таким образом работает суд. WADA сделала все зависящее от себя в роли прокурора. Мы хотели послать России более сильный сигнал, но CAS считает, что будет достаточно и двух лет. Так или иначе, мы рассчитываем, что российская сторона изменит свое мышление и совершит правильные шаги для того, чтобы исправить ситуацию, – приводит слова Ниггли Asahi.

Напомним, что CAS на два года запретил российским спортсменам участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом. Наказание вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

В указанный период попадают летние Олимпийские игры в Токио (перенесенные с 2020 на 2021 год), зимняя Олимпиада в Пекине (2022), а также чемпионат мира по футболу в Катаре (2022).