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20 декабря 10:50

Гендиректор WADA Ниггли: Я очень разочарован решением CAS о сокращении срока для России

Спортивный арбитражный суд вдвое сократил срок требуемых санкций.

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли дал свой комментарий по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) сократить действие санкций в отношении российского спорта с четырех до двух лет.

– Я очень разочарован сокращением срока. Мне понятна критика подобного решения, однако таким образом работает суд. WADA сделала все зависящее от себя в роли прокурора. Мы хотели послать России более сильный сигнал, но CAS считает, что будет достаточно и двух лет. Так или иначе, мы рассчитываем, что российская сторона изменит свое мышление и совершит правильные шаги для того, чтобы исправить ситуацию, – приводит слова Ниггли Asahi.

Напомним, что CAS на два года запретил российским спортсменам участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом. Наказание вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

В указанный период попадают летние Олимпийские игры в Токио (перенесенные с 2020 на 2021 год), зимняя Олимпиада в Пекине (2022), а также чемпионат мира по футболу в Катаре (2022).

источник: Asahi
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