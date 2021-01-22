Правительство Японии оценивает возможность проведения Олимпиады в Токио без зрителей

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Германия - Бундеслига перерыв Гёттинген 47 Раста Фехта 34
Германия - Бундеслига 22:30 Боруссия М 0 Боруссия Д 0
Кубок Англии 22:45 Чорли 0 Вулверхэмптон 0
Италия - Серия А 22:45 Беневенто 0 Торино 0
Англия - Чемпионшип 22:45 Сток Сити 0 Уотфорд 0
Испания - Примера 23:00 Леванте 0 Вальядолид 0
Франция - Лига 1 23:00 ПСЖ 0 Монпелье 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Питтсбург Пингвинз 0 Нью-Йорк Рейнджерс 0
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Шарлотт Хорнетс 0 Чикаго Буллз 0
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Детройт Пистонс 0 Хьюстон Рокетс 0
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Индиана Пэйсерс 0 Орландо Мэджик 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Вашингтон Кэпиталз 0 Баффало Сэйбрз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Торонто Мэйпл Лифс 0 Эдмонтон Ойлерз 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Торонто Рэпторс 0 Майами Хит 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Филадельфия Сиксерс 0 Бостон Селтикс 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Кливленд Кавальерс 0 Бруклин Нетс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Чикаго Блэкхоукс 0 Детройт Ред Уингз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Миннесота Уайлд 0 Сан-Хосе Шаркс 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Миннесота Тимбервулвз 0 Атланта Хоукс 0
НБА - регулярный чемпионат 04:30 Сан-Антонио Спёрс 0 Даллас Маверикс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 04:30 Даллас Старз 0 Нэшвилл Предаторз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Аризона Койотс 0 Вегас Голден Найтс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Анахайм Дакс 0 Колорадо Эвеланш 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Финикс Санз 0 Денвер Наггетс 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Сакраменто Кингз 0 Нью-Йорк Никс 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Клипперс 0 Оклахома-Сити Тандер 0
22 января 20:44

Правительство Японии оценивает возможность проведения Олимпиады в Токио без зрителей

В пятницу несколько официальных лиц заявили, что правительство Японии начало взвешивать возможность проведения Олимпийских игр в Токио этим летом без зрителей

Чтобы предотвратить распространение нового коронавируса японское правительство рассматривает вариант проведения Игр при пустых трибунах.

По информации Kyodo News, исходя из предположения, что Токио и остальной мир не смогут успешно взять под контроль инфекции к 23 июля, к открытию Олимпийских игр, в правительстве возникла идея проведения игр без фанатов, чтобы избежать их отмены.

По словам официальных лиц, правительство начало рассматривать три варианта - не вводить ограничение на количество зрителей, устанавливать потолок в 50 процентов от вместимости стадионов или проводить мероприятия за закрытыми дверями.

Как сообщает издание, Япония готовилась к проведению летних игр со зрителями. Однако в столице и во многих других частях страны ежедневно наблюдается рост числа случаев заражения вирусом.

К концу весны Япония должна принять решение о количестве зрителей, которые будут допущены на каждое мероприятие, и о том, будет ли страна принимать болельщиков из-за границы. Тосио Накагава, президент Японской медицинской ассоциации, заявил в пятницу, что «невозможно» принимать болельщиков из-за границы, если больницы будут продолжать бороться с резко возросшим числом пациентов с COVID-19.

«Число делегаций само по себе огромно. Я бы сказал, что медицинская система не может принимать (болельщиков из-за границы), когда она находится в постоянном напряжении», - сказал он за день до отметки в шесть месяцев до старта Олимпиады.

Отмечается, что проведение Игр в Токио без зрителей нанесет удар по оргкомитету, который рассчитывает получить доход в размере 90 миллиардов иен (867 миллионов долларов) от продажи билетов. Поэтому правительство также изучает возможность допуска некоторых фанатов, которые уже купили билеты, из Японии, если они были вакцинированы.

На фоне некоторого скептицизма по поводу того, будут ли Олимпийские и Паралимпийские игры проводиться этим летом, губернатор Осаки Хирофуми Йошимура заявил в пятницу, что перенос их на 2024 год является наиболее «реалистичным» выбором.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, однако, исключил еще одну отсрочку или отмену игр: «На данный момент у нас нет никаких оснований полагать, что Олимпийские игры в Токио не откроются 23 июля», - сказал он в интервью, добавив, что «плана Б» не существует».

источник: Kyodo News
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Егорова стала лучшей в индивидуальной гонке на этапе КР в КрасноярскеФедор Емельяненко рассказал о своем самочувствииЗагитова и Медведева назначены капитанами на командном турнире в Москве«Летальный исход»: Медики о заболевании экс-супруги АршавинаУкраинка с 15-м размером бюста показала все свои прелестиУкраинка с 15-м размером груди очаровала "мокрыми" фото
Конор легче Порье на полкило, но получит на 4 «лимона» больше. Главное о супербое UFC 257
«Плеймейкер» собрал интересные факты накануне боя Дастина Порье и Конора Макгрегора в рамках турнира UFC 257 в Абу-Даби.
«Даже убийство списывают лет через 15…» Червиченко – о словах Шамханова про договорной матч 1998 года «Спартак» – «Торпедо»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Плеймейкеру» высказывание экс-спортивного директора ЦСКА Авалу Шамханова о том, что в 1998 и 1999 годах «Спартак» сыграл с «Торпедо» два договорняка.
Брат-2 остается. Как Березуцкие окружили Гончаренко в штабе ЦСКА
Алексей Березуцкий, вопреки слухам, не покинул армейский клуб, а, наоборот, стал тренером красно-синих.
От «Был великой надеждой» до «Сдуется через 3-4 матча». Реакция на переход Кокорина в «Фиорентину»
«Плеймейкер» собрал интересные мнения о трансфере спартаковца Александра Кокорина в «Фиорентину».
Пять грехов Конора Макгрегора по прозвищу Дурная Слава
В преддверии реванша с Дастином Порье ирландский супербоец Конор Макгрегор очередной раз угодил в историю. «Плеймейкер» вспомнил пятерку его проделок.
Порье – Макгрегор – 2:1 по реваншам. Но у Конора есть одно преимущество
«Плеймейкер» изучил карьеры Дастина Порье и Конора Макгрегора, которые в ближайший уик-энд встретятся в бою-реванше в рамках турнира UFC 257, и обнаружил лишь три случая, когда эти бойцы встречались с одним и тем же соперником повторно. Статистика оказалась любопытной.
Варламов приручил «дьяволов», Василевский выиграл в овертайме. День русского вратаря в НХЛ
«Айлендерс» и «Тампа-Бэй» с российскими голкиперами сломили сопротивление «Нью-Джерси»» (4:1) и «Коламбуса» (3:2ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
За кем следить, где смотреть. Календарь и трансляции спортивных событий 22 января 2021 года
«Племейкер» предлагает вашему вниманию расписание матчей и соревнований, запланированных на 22 января 2021 года. С прогнозами на самые интересные из них.
«И тут Василий Сталин говорит: «Я поклялся прахом матери, что ты будешь в моей команде…»
Легендарный Никита Симонян в рамках проекта "Легенды спорта" рассказал о том, как отказал Василию Сталину перейти в футбольный клуб ВВС.
Госдепу США – дисквал, Боярскому и Аршавину – предупреждения. На грани фола#3
"Плеймейкер" представляет недельный обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск третий.

Футбол. «Ювентус» взял Суперкубок, «Реал» слился, «Манчестер Юнайтед» лидирует.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика