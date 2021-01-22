Правительство Японии оценивает возможность проведения Олимпиады в Токио без зрителей

Чтобы предотвратить распространение нового коронавируса японское правительство рассматривает вариант проведения Игр при пустых трибунах.

По информации Kyodo News, исходя из предположения, что Токио и остальной мир не смогут успешно взять под контроль инфекции к 23 июля, к открытию Олимпийских игр, в правительстве возникла идея проведения игр без фанатов, чтобы избежать их отмены.

По словам официальных лиц, правительство начало рассматривать три варианта - не вводить ограничение на количество зрителей, устанавливать потолок в 50 процентов от вместимости стадионов или проводить мероприятия за закрытыми дверями.

Как сообщает издание, Япония готовилась к проведению летних игр со зрителями. Однако в столице и во многих других частях страны ежедневно наблюдается рост числа случаев заражения вирусом.

К концу весны Япония должна принять решение о количестве зрителей, которые будут допущены на каждое мероприятие, и о том, будет ли страна принимать болельщиков из-за границы. Тосио Накагава, президент Японской медицинской ассоциации, заявил в пятницу, что «невозможно» принимать болельщиков из-за границы, если больницы будут продолжать бороться с резко возросшим числом пациентов с COVID-19.