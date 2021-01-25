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25 января 11:20

РУСАДА не будет оспаривать решение CAS о санкциях к российскому спорту

Спортивный арбитражный суд вдвое сократил первоначальное наказание.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выступил с заявлением о ситуации с санкциями от Спортивного арбитражного суда (CAS).

– Детально изучив полный текст решения, РУСАДА решительно не согласно с его выводами в отношении утверждаемых манипуляций с данными. По мнению РУСАДА, такие суждения основываются на неверной и односторонней оценке фактов. Мы сожалеем, что CAS не принял во внимание детально изложенные доводы и доказательства, представленные РУСАДА, а также иными лицами, вступившими в дело, на протяжении всего производства по делу.

Ставя во главу угла интересы российских спортсменов и российского спорта в целом, а также исходя из необходимости достижения правовой определенности, РУСАДА приняло решение не оспаривать решение CAS в Федеральном (Верховном) суде Швейцарии. РУСАДА полагает, что «настоящая глава была закрыта», и привержено работать с WADA с целью достижения полного восстановления статуса РУСАДА.

РУСАДА верит, что данный процесс будет конструктивным, основанным на прозрачной и реалистичной «дорожной карте» в соответствии с обязательствами РУСАДА, предусмотренными нормами Кодекса WADA. РУСАДА продолжит защищать права чистых российских атлетов, чтобы противостоять дискриминации в отношении российского спорта в любой ее форме, – говорится в заявлении.

Напомним, 17 декабря прошлого года CAS на два года запретил российским спортсменам участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом. Наказание вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

В указанный период попадают летние Олимпийские игры в Токио (перенесенные с 2020 на 2021 год), зимняя Олимпиада в Пекине (2022), а также чемпионат мира по футболу в Катаре (2022).

источник: РУСАДА
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