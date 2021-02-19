Российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Токио и Пекине под аббревиатурой ROC

Как сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета, разрешено использование лишь сокращенного варианта ROC (Russian Olympic Committe)

«Если в униформе есть слова «Олимпийский комитет России», то такие формулировки следует полностью удалить или заменить аббревиатурой ROC. Если убрать «Олимпийский комитет России» невозможно, или если слова «Россия» или «русский» фигурируют отдельно, то слова «нейтральный спортсмен» должны быть не менее заметны», - говорится в сообщении опубликованном на официальном сайте МОК.

Напомним, что согласно вступившим в силу в декабре прошлого года двухлетним санкциям WADA российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны и гимна.