Главным кандидатом для проведения летней Олимпиады 2032 года был выбран австралийский Брисбен

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил австралийский город Брисбен в качестве главного кандидата на проведение Олимпийских игр 2032 года, сообщил президент МОК Томас Бах на пресс-конференции.
«Комиссия рекомендовала начать диалог с оргкомитетом «Брисбен-2032» и Олимпийским комитетом Австралии о возможном проведении XXXV Олимпийских игр. Исполком МОК после интенсивной дискуссии единогласно утвердил эту рекомендацию», - заявил Бах.
Добавим, что помимо Брисбена, желание принять в 2032 году летнюю Олимпиаду ранее озвучивали Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, китайские города Чэнду и Чунцин.
источник: МОК