Дмитрий Свищев: Важно обезопасить наших спортсменов от вируса, особенно в преддверии Игр в Токио

Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев назвал вакцинацию спортсменов важной для сохранения возможности участия в тренировочных сборах и соревнованиях.

«В нынешнее сложное время очень важно обезопасить наших спортсменов от воздействия вируса. Особенно в преддверии Олимпийских игр в Токио, проведение которых до сих пор находится по вопросом. Поэтому считаем правильным рекомендовать спортсменам и членам делегации вакцинироваться. Это важно и в командных видах спорта, где от одного заболевшего игрока зависит результат всей команды, и в индивидуальных, где атлет может просто попрощаться со своей мечтой и не выступить на тех же Играх. Немаловажно обезопасить себя и в целом для всех спортсменов, поскольку нужно сохранять возможность перемещаться, участвовать в тренировочных сборах и соревнованиях», - сказал Свищев.

Ранее стало известно, что женская сборная России по керлингу вакцинировалась от коронавируса. При этом в преддверии Олимпийских игр в Токио российское спортивное руководство рекомендовало спортсменам пройти вакцинацию как необходимую составляющую эпидемиологической безопасности.