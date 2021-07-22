Максим Опалев: Без зрителей Игры получатся неполноценными, но, надеюсь, соревнования не отменят

Олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ Максим Опалев выразил надежду, что Игры в Токио не отменят.

- Разумеется, мы все очень ждем Олимпийских игр. Хочется, чтобы они состоялись, пусть даже на трибунах не будет болельщиков и по сути Игры получатся неполноценными. Но все равно надеюсь, россияне выступят, а соревнования не отменят. Поверьте, это очень важно для самих спортсменов, ведь для кого-то данная Олимпиада станет первой, а для кого-то — последней. Неизвестно, что произойдет через три года. Кто-то закончит карьеру, а кто-то проиграет конкуренцию, - цитирует Опалева RT.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов объяснил, в каком случае ОИ-2020 в Токио могут моментально отменить.

Напомним, что накануне генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто не исключил вариант отмены Олимпийских игр По его словам, подобный вариант нельзя исключать в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Добавим, что организаторы соревнований планировали допустить на церемонию открытия Олимпиады менее тысячи зрителей. Кроме того, местные власти приняли решение, провести Игры без иностранных болельщиков, местных же зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.