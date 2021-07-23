Витольд Банька: РУСАДА не должна поддаваться влиянию со стороны государственных органов

Глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька рассказал, что перед РУСАДА было поставлено несколько условий восстановления.

- РУСАДА должна продолжать следовать правилам и нашим требованиям, чтобы добиться восстановления и вернуться в антидопинговую систему. Все что им нужно делать, следовать нашим правилам, работать в тесном контакте с нами.

И что чрезвычайно важно для нас, РУСАДА должна оставаться независимой и не поддаваться влиянию со стороны государственных органов, - цитирует Баньку ТАСС.

Ранее Банька выразил разочарование формой российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, что в декабре CAS смягчил санкции WADА, которые были введены в отношении российского спорта, сократив срок наказания в два раза по сравнению с изначально вынесенным WADA. Согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года.