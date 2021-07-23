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23 июля 09:21

Витольд Банька: РУСАДА не должна поддаваться влиянию со стороны государственных органов

Президент WADA назвал главное условие восстановления Российского антидопингового агентства.

Глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька рассказал, что перед РУСАДА было поставлено несколько условий восстановления.

- РУСАДА должна продолжать следовать правилам и нашим требованиям, чтобы добиться восстановления и вернуться в антидопинговую систему. Все что им нужно делать, следовать нашим правилам, работать в тесном контакте с нами.

И что чрезвычайно важно для нас, РУСАДА должна оставаться независимой и не поддаваться влиянию со стороны государственных органов, - цитирует Баньку ТАСС.

Ранее Банька выразил разочарование формой российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, что в декабре CAS смягчил санкции WADА, которые были введены в отношении российского спорта, сократив срок наказания в два раза по сравнению с изначально вынесенным WADA. Согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года.

Согласно решению CAS российские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом и без обозначения государственных символов страны, включая флаг, при этом форма россиян может быть окрашена в его цвета.

источник: ТАСС
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