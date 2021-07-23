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Радмир Габдуллин посоветовал самбистам не расслабляться после признания вида спорта Олимпийским
23 июля 11:13
автор: Александр Готадзе, Александр Бойченко

Радмир Габдуллин посоветовал самбистам не расслабляться после признания вида спорта Олимпийским

Президент Союза Смешанных боевых единоборств (ММА) России Радмир Габдуллин прокомментировал новость о включении самбо в программу следующих Игр, воодушевившую спортсменов по всей стране.

Радмир Габдуллин: «Признание самбо Олимпийским движением - это заслуга нашего Президента России Владимира Владимировича Путина»

«Искренне присоединяюсь к поздравлениям наших братьев самбистов, партнеров из Всемирной и Всероссийской федераций самбо, в том числе тайбоксеров и кикбоксеров. Официальное включение в Олимпийскую семью - огромная веха и заслуга нескольких поколений. Национальный вид спорта России самбо - один из массовых не только в стране, но и за ее пределами. Я сам мастер спорта по спортивному и боевому самбо, по сути мои корни из этого вида», - отметил Радмир Габдуллин.

Габдуллин видит ключевым фактором Олимпийского признания самбо многолетнюю работу в этом направлении и поддержку на самом высоком государственном уровне: «Толчком для признания МОК стала многолетняя работа руководства национальных федераций. Реализовано множество программ по детскому спорту, хорошо зарекомендовала себя программа «Самбо в школу» не только у нас, но и в других странах. Одним словом, самбо присутствует на всех континентах».

- У новоиспеченных Олимпийских видов спорта за спиной очень длинный и тернистый путь, все Федерации вложили в результат огромный пласт труда, отработали на 100 процентов. Развитие самбо, как вида спорта и как системы образования, в том числе признание его Олимпийским движением - это заслуга нашего Президента России Владимира Владимировича Путина. Не понаслышке знаю сколько было сделано для этого, сколько приложено сил.

Спортивный функционер и общественный деятель призвал наших самбистов сгруппироваться и готовиться к жесткой конкуренции в связи с новыми Олимпийскими реалиями. «В самой структуре самбо не должно по сути ничего меняться, изменения будут в стратегическом планировании и развитии вида спорта. Система соревнований претерпит изменения, так как добавятся отборочные этапы на Олимпийские игры. Соответственно занимающихся станет больше. Уверен, что российские самбисты могут проявить себя на первых Играх максимально эффективно и результативно», - считает Габдуллин.

- Зная, что на протяжении многих лет Россия является лидером по числу завоеванных наград, не стоит расслабляться, ведь теперь вид спорта стал Олимпийским, и конкуренция увеличится в разы и пути прохождения к пьедесталу станут намного сложнее. Кстати, конкуренцию могут составить не только страны постсоветского пространства, где традиционно принято заниматься этим видом спорта, уверен, что Америка, Африка и Австралия тоже подтянутся».

источник: «Советский спорт»
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