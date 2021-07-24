Россиянки не смогли выйти в финал кролевой эстафеты 4х100 метров в Токио

Российская команда не смогла выйти в финал эстафеты в плавании 4×100 метров вольным стилем на Олимпиаде-2020.
В предварительном заплыве за сборную выступали Дарья Устинова, Арина Суркова, Елизавета Клеванович и Вероника Андрусенко. Общее время россиянок - 3 минуты 38,25 секунды. Эстафетная команда заняла 11-е место.
Добавим, что квалификацию выиграла сборная Австралии (3.31,73).
Напомним, что ранее Светлана Чимрова и Арина Суркова отобрались в полуфинальные заплывы на 100 метров баттерфляем.
источник: «Советский спорт»