Россиянки не смогли выйти в финал кролевой эстафеты 4х100 метров в Токио

Сандхейген — Диллашоу и другие бои UFC on ESPN 27. Расклад и лучшие ставки

В ночь на 25 июля по московскому времени в Лас-Вегасе в главном бою турнира UFC американцы Кори Сандхейген и Ти Джей Диллашоу разыграют звание обязательного претендента на титул в весовой категории до 135 фунтов. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других поединках вечера.