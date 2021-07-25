Игорь Рейзлин принес сборной Украине вторую медаль на Олимпиаде

Украинский фехтовальщик на шпагах Игорь Рейзлин завоевал бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). В противостоянии за третье место он победил представителя Италии Андреа Сантарелли со счетом 15:12. Это вторая медаль Украины на Олимпиаде-2020.

В финале встретятся венгр Гергей Шиклоси и француз Ромен Каннон.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования отложили на год. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.