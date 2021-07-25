«Чтобы вся твоя семья сдохла». Рублев рассказал об оскорблениях после поражения на Олимпиаде в Токио

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал об оскорблениях, которые получил после вылета из олимпийского турнира в Токио.

Напомним, что сегодня 23-летний спортсмен потерпел поражение от японца Кеи Нисикори в первом круге Игр-2020. Местный теннисист выиграл со счетом 6:3, 6:4.

«Мне постоянно такое пишут. Чтобы вся твоя семья сдохла или вроде этого. Это уже нормальное что-то после каждого матча, думаю, там уже сообщений 50 таких. Не отвечаю и уже даже таких не блокирую. Хорошие сообщения пишут, спасибо всем большое, безумно приятно, особенно когда нет зрителей», — приводят »РИА Новости» слова Рублева.

Добавим, что ранее россиянин покинул турнир в парном разряде. Андрей вместе с Кареном Хачановым уступили американскому дуэту Раджив Рам/Фрэнсис Тиафо.