Соболенко уступила Векич во втором раунде на Олимпиаде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла хорватке Донне Векич и не смогла пробиться в третий круг олимпийского турнира в Токио.

Встреча продолжалась 2 часа 38 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:7 (3:7) в пользу хорватской теннисистки. За время матча Соболенко девять раз подала навылет, реализовала два из 12 брейк-пойнтов, а также допустила семь двойных ошибок. На счету ее соперницы шесть эйсов, два реализованных брейк-пойнта из шести, а также шесть двойных ошибок.

Добавим, что в следующем раунде турнира Векич встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.