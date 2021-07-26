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26 июля 12:04
автор: Александр Бойченко

Симона Байлз: Я искренне считаю, что на моих плечах лежит тяжесть всего мира

Сборная США уступила россиянкам в квалификации по спортивной гимнастики.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз прокомментировала итоги командного отбора на Олимпиаде 2020 года в Токио. Командную квалификацию в женском турнире неожиданно выиграла сборная России, основу которой составляют молодые дебютантки. Американская команда, несмотря на старания Байлза, уступила россиянам не одно очко (170,562 против 171,629).

«Предварительные соревнования завершены. Пора готовиться к финалу.

Это был трудный день, не лучший для меня, но я его пережила. Искренне верю, что иногда на мои плечи ложится тяжесть всего мира. Я знаю, отмахиваюсь, и иногда кажется, что давление якобы на меня не действует. Но, черт возьми, иногда бывает сложно, ха-ха!

Олимпиада - это не шутки. Но я рад, что моя семья практически смогла быть со мной. Она для меня весь мир! »- написал Байлз в своем Instagram.

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Публикация от Simone Biles (@simonebiles)

источник: «Советский спорт»
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