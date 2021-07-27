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27 июля 08:21

Дмитрий Губерниев: Прервали гегемонию американцев на стометровке на спине

На Играх в Токио россиянин Евгений Рылов с европейским рекордом победил на дистанции 100 метров на спине.

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе российских пловцов на Олимпиаде.

- Мы прервали гегемонию американцев на стометровке на спине. Начиная с 1996 года, они никому не проигрывали. За всю историю советского и российского спорта у нас не было олимпийского чемпиона на стометровке на спине никогда, - заявил Губерниев.

Отметим, что представитель России впервые с 1996 года завоевал золотую олимпийскую медаль в плавании, а также стал первым олимпийским чемпионом из России в 100-метровке на спине.

источник: Телеграм-канал Дмитрия Губерниева
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