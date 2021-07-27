Шамиль Тарпищев: Павлюченкова показывает свой лучший теннис за последние пять-семь лет

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил выступление Анастасии Павлюченковой на олимпийском теннисном турнире в Токио.

- Павлюченкова в хорошей кондиции и за последние пять-семь лет показывает свой лучший теннис. У нее очень хорошие шансы, она может вполне рассчитывать на высокое место по итогам Олимпиады, - приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Во вторник в матче 1/8 финала Павлюченкова взяла верх над испанкой Соррибес Тормо со счетом 6:1, 6:3. Позже российская теннисистка призналась, что могла пропустить встречу олимпийского турнира, так как была уверена, что ее матч перенесли из-за надвигающегося на Японию тайфуна.