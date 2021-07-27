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27 июля 23:57
автор: Александр Бойченко

Андрей Кириленко - о выступлении двух сборных в баскетболе 3х3: Мы уверенно бьем прогнозы ФИБА

Женская и мужская сборные по баскетболу 3х3 вышли в полуфиналы Олимпийских Игр.

Президент Федерации баскетбола России (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал выход мужской и женской сборных России в полуфинал турнира по баскетболу 3х3 на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Мы уверенно бьем прогнозы, опубликованные ФИБА перед началом Олимпиады. Наша мужская команда заняла шестое место, а женская - пятое. И мы уже как минимум в четверке. В полуфинал женщины вышли красиво, без лишних хлопот. Более чем заслужили право побороться за награды на этой Олимпиаде.

Самый сложный турнир - для мужской команды. На ребят почти никто не рассчитывал, да и старт сложился не очень удачно. Но еще раз повторю мысль, что есть много равных команд, где каждый может обыграть всех. Что мы доказали. Не скажу, что прыгнули через голову, но уже превзошли ожидания », - цитирует Кириленко «Р-Спорт».

В мужском турнире сборная России сыграет в 1/2 финала со сборной Сербии, русские девушки встретятся с китайками. Оба матча состоятся завтра, 28 июля.

источник: «Р-Спорт»
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