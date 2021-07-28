Тихонов поддержал Медведева, потребовавшего выгнать чилийского журналиста

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал российского теннисиста Даниила Медведева, который потребовал выгнать чилийского журналиста за провокационный вопрос.

«Медведев поступил правильно. Когда мы были в Америке, к нам всегда было предвзятое отношение. Наши спортсмены должны отвечать на такие провокации так, как это в свое время делал великий конькобежец Евгений Гришин. Когда его спросили, что ему больше всего запомнилось на Олимпиаде, он отвечал: «Флаг моей Родины в американском небе». Это достойный ответ. Все подобные вопросы нужно встречать с улыбкой», - приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сегодня Медведев обыграл итальянца Фабио Фоньини со счетом 6:2, 3:6, 6:2 и вышел в четвертьфинал олимпийского турнира, где встретится с Пабло Карреньо-Бустой из Испании.