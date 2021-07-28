Чилийский журналист заявил, что Медведев неправильно понял его вопрос на пресс-конференции

Чилийский журналист Себастьян Варела Намиас заявил, что не пытался оскорбить российских спортсменов на пресс-конференции теннисиста Даниила Медведева.

«Произошла большая ошибка. Я думаю, меня просто не так поняли. Может, не услышали мой вопрос? Я спросил, чувствует ли Даниил и остальные российские олимпийцы в Токио себя жертвами нарушений предыдущих поколений нарушителей? То есть, считают ли они, что оказались в такой ситуации по вине других? Вот и все. Произошло большое недопонимание. Я никого не хотел оскорбить. Вопрос был безобидный. Я произнес слово «клеймо» (stigma), а все уже подумали, что я назвал его «читером». Но я никого не обвинял и не высказывал своего мнения на этот счет», - приводит слова чилийца Tele-sport.ru, ссылаясь на La Tercera.

Напомним, что Медведев не стал отвечать на вопрос корреспондента и потребовал у Международной федерации тенниса, чтобы этого журналиста больше не было на пресс-конференциях с участием российского теннисиста.