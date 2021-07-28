Теннисистку Бадосу увезли с олимпийском корта на инвалидном кресле

Испанская теннисистка Паула Бадоса не смога доиграть четвертьфинал олимпийского турнира в Токио.

Она снялась после первого сета матча с чешкой Маркетой Вондроушовой, который проиграла 3:6. Бадосе стало плохо из-за высокой температуры воздуха. Как сообщает «МК-Спорт», испанка не смогла самостоятельно покинуть корт, теннисистку увезли на коляске.

Добавим, что 28 июля Бадоса еще должна играть микст в паре с Пабло Карреньо-Бустой против представителей Польши Иги Свентек и Лукаша Кубота. Матч отменили.