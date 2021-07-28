Россия сохранила четвертое место в медальном зачете после пятого дня ОИ-2020, Япония - на первом

В Токио завершился пятый соревновательный день Олимпийских игр-2020.

Российская команда завоевала 28 июля пять медалей различного достоинства. Пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк выиграли серебро в эстафете 4х200 метров вольным стилем, женская и мужская сборные по баскетболу 3х3 стали вторыми. Бронзовые награды завоевали дзюдоистка Мадина Таймазова и гимнаст Никита Нагорный в личном многоборье.

Таким образом, сборная России в общекомандном зачете продолжает занимать четвертую позицию с 23 (7-10-6) наградами. Лидирует в таблице Япония с 13 золотыми медалями, четырьмя серебряными и пятью бронзовыми.

Олимпиада завершится 8 августа.