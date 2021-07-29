Российская женская команда победила Кению в матче группового этапа Олимпиады-2020 по Регби-7

Российские спортсменки в матче второго тура группового этапа по регби-7 победили команду Кении со счетом 35:12.

Напомним, что в первой игре команда ОКР проиграла Великобритании, и именно из-за этого проигрыша при равном количестве очков с британками (по 4) наши спортсменки занимают третье место в группе. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые два места в группе, а также лучшие две сборные из тех, кто стал третьим.

30 июля в заключительном матче группового этапа Великобритания сыграет с Кенией, а россиянки - с Новой Зеландией.