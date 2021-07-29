Медведев проиграл Карреньо-Бусте в четвертьфинале Олимпиады

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале Олимпийских игра испанцу Пабло Карреньо-Бусте со счетом 2:6, 6:7, (5:7).

Матч продолжался 1 час 43 минуты.

Победитель встречи был лучше соперника и на подаче и на приеме. На счету Карреньо-Бусты четыре эйса и три брейка, при этом испанец имел шесть брейкпоинтов и не совершил двойных ошибок.

Медведев четыре раза подал навылет, совершив одну двойную ошибку, и реализовал единственный брейкпоинт.

В полуфинале Олимпиады Карреньо-Буста сыграет с другим россиянином Кареном Хачановым.