Веснина и Карацев вышли в полуфинал микста на олимпийском турнире, обыграв польский дуэт

Российские теннисисты Аслан Карацев и Елена Веснина пробились в полуфинал микста на олимпийском турнире в Токио.

В 1/4 финала наш дуэт переиграл пару из Польши Иги Свентек и Лукаш Кубот со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час и 26 минут.

Елена и Аслан совершили пять эйсов и допустили четыре двойные ошибки. Иги и Лукаш один раз подали навылет, допустив три двойные ошибки.

За выход в финал российская пара встретится с победителем поединка между немцами Лаурой Зигемунд / Кевином Кравицем и сербами Ниной Стоянович / Новаком Джоковичем (Сербия).

Добавим, что в полуфинал ранее вышла другой российский дуэт Андрей Рублев / Анастасия Павлюченкова.