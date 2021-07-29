Веснина и Карацев вышли в полуфинал микста на олимпийском турнире, обыграв польский дуэт

Российские теннисисты Аслан Карацев и Елена Веснина пробились в полуфинал микста на олимпийском турнире в Токио.
В 1/4 финала наш дуэт переиграл пару из Польши Иги Свентек и Лукаш Кубот со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час и 26 минут.
Елена и Аслан совершили пять эйсов и допустили четыре двойные ошибки. Иги и Лукаш один раз подали навылет, допустив три двойные ошибки.
За выход в финал российская пара встретится с победителем поединка между немцами Лаурой Зигемунд / Кевином Кравицем и сербами Ниной Стоянович / Новаком Джоковичем (Сербия).
Добавим, что в полуфинал ранее вышла другой российский дуэт Андрей Рублев / Анастасия Павлюченкова.