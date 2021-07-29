Шамиль Тарпищев: Если бы Медведев сложнее проиграл первый сет, то вырвал бы победу

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о причинах поражения Даниила Медведева испанцу Пабло Карреньо-Бусте.

«Надо отдать должное сопернику, он очень хорошо играл. А Дане не хватило времени на подготовку, потому что он по некоторым объективным причинам пропустил подготовительный сбор. Поэтому парень не успел сыграться. Нюансов ему не хватило. Если бы первый сет сложнее бы поиграл, то, наверное, смог бы вырвать победу. Ну не получилось», - приводит слова Тарпищева Sport24.ru.

Добавим, что в полуфинале Олимпиады Карреньо-Буста сыграет с другим россиянином Кареном Хачановым .