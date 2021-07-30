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30 июля 07:44
автор: Владислав Домрачев

Евгений Рылов: Надо уходить на одну «спину» и забыть про 100 метров

После награждения двукратный олимпионик 24-летний Евгений Рылов ответил на вопросы «Матч ТВ».

- Теперь все-таки можете ответить, что вам надо для полного счастья?

- Я же улыбнулся и сказал, что сделал максимум после сотки (100 м на спине). 200 метров хотелось бы проплыть побыстрее.

- До мирового рекорда на 200 метров вам больше секунды. Есть план, что делать дальше?

- Есть. Здесь два пути. Первый - забыть про 200 метров и полностью уйти на 100. Как сделал Климент Колесников – он ведь раньше тоже плавал и сотку и 200 метров, но ушел на спринт и не прогадал. Второй вариант – сосредоточиться на 200 и тогда прекратить ходить в зал, чтобы наращивать «мышцу». Потому что на сотке нужна «мышца», а на 200-х – нет.

Напомним, в пятницу Евгений Рылов выиграл дистанцию 200 метров на спине и стал двукратным олимпийским чемпионом. В Токио он также победил на «сотке» на спине, а также завоевал серебро в эстафете 4x200 метров вольным стилем.

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